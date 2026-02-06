Ричмонд
Несчастные случаи на льду участились в Ростовской области

Спасатели попросили жителей Дона не выходить на замерзшие водоемы.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением морозов многие водоемы в Ростовской области покрылись льдом, после этого на замерзшую гладь начали выходить любители зимней рыбалки. В итоге участились несчастные случаи, сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели зафиксировали 30 мест, куда массово приезжают рыбаки.

Жителям Дона напоминают: заледеневшая водная гладь кажется прочной, но она может сломаться в любой момент. В некоторых районах лед сейчас очень тонкий — от 7 до 14 см.

Безопансым считается лед от 10 см, он должен быть прозрачным с голубым или зеленым оттенком, без промоин. Во время зимней рыбалки луше не уходить далеко от берега, также не следует допускать скопления на льду группы людей и техники.

Если вы идете по льду, будьте готовы немедленно освободиться от груза. Под рукой всегда должна быть веревка в 12−15 метров.

