Опрос показал отношение россиян к сохранению наследия народов властями

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Большинство россиян (80%) уверены, что российские власти создают условия для сохранения культурного наследия народов России, сообщил руководитель департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Президент РФ Владимир Путин 5 февраля объявил Год единства народов России открытым.
«По мнению наших россиян, государство создает условия для развития, для сохранения различных национальностей… Когда мы посмотрим на цифры, к примеру в части сохранения культурного наследия, то отчётливо доминирует мнение о том, что сегодня российские власти создают условия для сохранения культурного наследия народов России», — сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Год единства народов России: долгосрочная политика на базе общих ценностей», который прошел в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
По данным аналитического центра ВЦИОМ, представленным на круглом столе, 80% россиян считают, что российские власти создают условия для сохранения культурного наследия народов России. Кроме того, согласно информации аналитического центра ВЦИОМ, у 35% россиян ценность «единство народов России» ассоциируется со сплоченностью, у 11% — с межнациональным согласием, у 11% — с единением, а у 5% — с миром.
«Мы буквально позавчера спросили у наших респондентов, вообще знают или не знают ли они, в честь чего или в честь кого назван 2026 год, как он вообще называется. И 27% россиян, а это много, подчеркну, для такого формата ответов, сообщили, что да, они знают, и они дали правильное название этого года. Таким образом, мы можем говорить об актуальности этого вопроса, о значимости и о личном преломлении тех вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, понимании, что они влияют на страну, влияют на жизнь каждого из нас в той или иной степени и в разных ситуациях», — отметил Мамонов.