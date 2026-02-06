Опрос показал отношение россиян к сохранению наследия народов властями

«Мы буквально позавчера спросили у наших респондентов, вообще знают или не знают ли они, в честь чего или в честь кого назван 2026 год, как он вообще называется. И 27% россиян, а это много, подчеркну, для такого формата ответов, сообщили, что да, они знают, и они дали правильное название этого года. Таким образом, мы можем говорить об актуальности этого вопроса, о значимости и о личном преломлении тех вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, понимании, что они влияют на страну, влияют на жизнь каждого из нас в той или иной степени и в разных ситуациях», — отметил Мамонов.