В Омске установили первый сенсорный светофор

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, пешеходу достаточно просто поднести руку к специальной панели, после чего на светофоре для водителей загорится красный свет. Первый в городе сенсорный светофор появился на пересечении улиц Интернациональная и Тарская.