В Омске установили первый сенсорный светофор

Он появился на пересечении улиц Интернациональная и Тарская.

Источник: Комсомольская правда

В Омске дорожники установили первый сенсорный светофор для пешеходов. Для того, чтобы для них загорелся красный свет, кнопка теперь не нужна.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, пешеходу достаточно просто поднести руку к специальной панели, после чего на светофоре для водителей загорится красный свет. Первый в городе сенсорный светофор появился на пересечении улиц Интернациональная и Тарская.

Как сообщил мэр, если новый светофорный объект хорошо зарекомендует себя в работе, такие объекты начнут устанавливать на других улицах Омска.