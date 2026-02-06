В Омске установили первый сенсорный светофор

В Омске дорожники установили первый сенсорный светофор для пешеходов. Для того, чтобы для них загорелся красный свет, кнопка теперь не нужна.
Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, пешеходу достаточно просто поднести руку к специальной панели, после чего на светофоре для водителей загорится красный свет. Первый в городе сенсорный светофор появился на пересечении улиц Интернациональная и Тарская.
Как сообщил мэр, если новый светофорный объект хорошо зарекомендует себя в работе, такие объекты начнут устанавливать на других улицах Омска.