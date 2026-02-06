В воронежской исправительной колонии № 2 прошла первая церемония венчания

В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Воронежской области впервые в истории исправительного учреждения состоялся обряд венчания.
— Для осужденного это возможность укрепить семейные узы, сохранить связь с близкими и обрести новые силы для дальнейшего исправления, — рассказали в администрации ИК № 2.
К венчанию оба супруга подошли со всей ответственностью. Обряд стал для них глубоко духовным актом, подтверждающим их верность друг другу перед Богом, отметили в администрации исправительного учреждения.
-Такие события напоминают осужденным о том, что они остаются частью общества, что у них есть семья, которая их ждет, и что их жизнь может измениться к лучшему, — отметил заместитель начальника исправительной колонии № 2 Олег Бусаров.