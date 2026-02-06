В Екатеринбурге будут судить предпринимателя, поставлявшего некачественное масло в объекты здравоохранения. По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2024 года 54-летний бизнесмен действовал в составе организованной группы. Он от своего лица заключал госконтракты на поставку сливочного масла для учреждений Свердловской области.
— При этом фактически под видом продукции, соответствующей требованиям государственных стандартов и технических регламентов, в адрес заказчиков поставлялась фальсифицированная молочная продукция, содержащая заменители молочного жира, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Чтобы все выглядело законно, бизнесмен использовал поддельные товарно-сопроводительные и ветеринарные документы. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. Уголовное дело в отношении другого участника банды выделено в отдельное производство.