Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге будут судить предпринимателя, поставлявшего некачественное масло

Уралец поставлял некачественное масло и заработал на этом 20 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге будут судить предпринимателя, поставлявшего некачественное масло в объекты здравоохранения. По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2024 года 54-летний бизнесмен действовал в составе организованной группы. Он от своего лица заключал госконтракты на поставку сливочного масла для учреждений Свердловской области.

— При этом фактически под видом продукции, соответствующей требованиям государственных стандартов и технических регламентов, в адрес заказчиков поставлялась фальсифицированная молочная продукция, содержащая заменители молочного жира, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы все выглядело законно, бизнесмен использовал поддельные товарно-сопроводительные и ветеринарные документы. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. Уголовное дело в отношении другого участника банды выделено в отдельное производство.