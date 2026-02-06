В Екатеринбурге будут судить предпринимателя, поставлявшего некачественное масло в объекты здравоохранения. По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2024 года 54-летний бизнесмен действовал в составе организованной группы. Он от своего лица заключал госконтракты на поставку сливочного масла для учреждений Свердловской области.