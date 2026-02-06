51-летнего шахтинца ищут в Ростовской области

В Ростовской области ищут 51-летнего шахтинца Дмитрия Афанасьева. Мужчина пропал несколько дней назад, 2 февраля. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 162 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.
На момент пропажи был одет в черную куртку, серую толстовку, серые штаны. На голове была темная кепка, на ногах — серые зимние кроссовки.
Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700−54−52 или «112».
