51-летнего шахтинца ищут в Ростовской области

Был одет в черную куртку и серые штаны: жителя Дона не могут найти со 2 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ищут 51-летнего шахтинца Дмитрия Афанасьева. Мужчина пропал несколько дней назад, 2 февраля. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 162 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

На момент пропажи был одет в черную куртку, серую толстовку, серые штаны. На голове была темная кепка, на ногах — серые зимние кроссовки.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700−54−52 или «112».

