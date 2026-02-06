Охранник петербургской школы, где ученик напал на учителя, отделалась штрафом

Лариса Азовцева признала вину частично. Она заявила, что в день нападения нажала тревожную кнопку, вызвала полицию и скорую. В суде также прозвучали доводы о наличии видеонаблюдения за счет спонсорских пожертвований (запись ведется в дискретном режиме), о работе круглосуточной охраны в соответствии с заключенным госконтрактом. Суд оштрафовал охранника на 30 тыс. рублей.