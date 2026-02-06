Свитки Торы хранятся в Президентской библиотеке Беларуси

«При написании Торы необходимо было переписывать текст с другой оригинальной Торы, чтобы не допустить никаких ошибок. Ведь ошибки в свитках считались не богоугодным делом. Небольшое количество ошибок можно было аккуратно соскрести и написать поверх, но если было большое количество либо были ошибки в имени Бога, то необходимо было уже завершать над ней работу и начинать писать с нуля заново», — рассказала собеседник агентства.