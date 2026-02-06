Свитки Торы хранятся в Президентской библиотеке Беларуси

«В Президентской библиотеке Республики Беларусь в отделе старопечатных и редких изданий хранится три фрагмента Торы. Один из них, наиболее сохранившийся фрагмент, около 9,5 метра, датируется XIX веком», — рассказала Инна Байдакова.
По ее словам, написание свитков Торы с древности подчинялось строгим требованиям еврейского закона — Галахи. В частности, текст должен был быть написан вручную на пергаменте, изготовленном из кожи кошерного животного.
«При написании Торы необходимо было переписывать текст с другой оригинальной Торы, чтобы не допустить никаких ошибок. Ведь ошибки в свитках считались не богоугодным делом. Небольшое количество ошибок можно было аккуратно соскрести и написать поверх, но если было большое количество либо были ошибки в имени Бога, то необходимо было уже завершать над ней работу и начинать писать с нуля заново», — рассказала собеседник агентства.
Существовало также древнее табу по поводу испорченной Торы.
«Испорченную Тору нельзя было уничтожать. Они должны были храниться в специально отведенном месте на еврейских кладбищах под названием Гениза, где хранились другие испорченные или ветхие религиозные книги», — отметила Байдакова.
Специализированный отдел старопечатных и редких изданий, где хранятся уникальные книжные памятники и документы, имеющие высокую историческую и культурную ценность, является особой гордостью Президентской библиотеки Республики Беларусь.
Самые старинные книги, которые хранятся в библиотеке, это 12 старопечатных изданий
Президентская библиотека проводит масштабную работу по переводу в цифровой вид памятников духовного наследия. В настоящее время идет создание банка данных священных писаний основных религиозных конфессий Беларуси. У Президентской библиотеки есть соглашения с БПЦ, с Минской соборной мечетью, несколько лет назад сюда были переданы рукописные Кетабы, Рамаилы, Кораны для оцифровки.