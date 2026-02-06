Ричмонд
В Уфе начались массовые проверки водителей: рейды продлятся два дня

6 и 7 февраля в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей.

Источник: Комсомольская правда

На территории Уфы сегодня и завтра, 6 и 7 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные проверки водителей. Основное внимание будет направлено на пресечение управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также нарушений правил перевозки детей и пассажиров.

Как сообщает ГАИ города, прямо сейчас в городе уже проходят рейдовые мероприятия с максимальным привлечением личного состава для усиления контроля за дорожной дисциплиной.

Граждане могут сообщать о фактах грубых нарушений ПДД, в том числе о водителях или пешеходах, находящихся в состоянии опьянения. Для этого доступны следующие каналы связи:

— телефон горячей линии МВД Башкирии: 8 (347) 279−32−92;

— телеграм-чат для приема сообщений: @GIBDDRB_02bot.

В ведомстве призвали водителей и пешеходов быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах, соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности всех участников.

