В Новороссийске создали реестр образовавшихся из-за непогоды ям

«Определили первоочередные объекты, требующие незамедлительного исполнения, так как проведение полноценного ямочного ремонта возможно только при соблюдении температурного режима, регламентированного ГОСТом — не ниже +5 градусов и при отсутствии осадков», — сообщил Александр Гавриков.