В Новороссийске создали реестр образовавшихся из-за непогоды ям. Об этом сообщил замглавы города-героя Александр Гавриков в своем telegram-канале.
Ямы образовались на дорогах из-за морозов и осадков. Влага, поступившая в структуру асфальта, вместе с перепадами температуры разрушает его.
«Определили первоочередные объекты, требующие незамедлительного исполнения, так как проведение полноценного ямочного ремонта возможно только при соблюдении температурного режима, регламентированного ГОСТом — не ниже +5 градусов и при отсутствии осадков», — сообщил Александр Гавриков.
На Анапском шоссе из-за разрушения верхнего и нижнего слоев дороги образовался провал. Для ремонта подготовили пакет документов, согласовывают. 27 января на этом участке установили знак. Накануне, 5 февраля, заключен договор с подрядчиком на первые работы.
«По факту ДТП на Анапском шоссе в районе войсковой части правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Причины будут установлены после проведения автотехнической экспертизы», — сообщил замглавы Новороссийска.