Начальник ГАИ Башкирии предупредил водителей о массовых рейдах

Специализированные рейдовые мероприятия сотрудников ГАИ проходят сегодня в преддверии выходных дней. Массовые проверки водителей организованы в городах Стерлитамак, Октябрьский, Кумертау, Нефтекамск, а также в Уфимском, Иглинском, Нуримановском, Кушнаренковском, Благовещенском, Чишминском, Давлекановском, Миякинском, Дюртюлинском, Краснокамском, Стерлитамакском, Туймазинском, Мелеузовском, Кугарчинском, Белорецком и Бурзянском районах республики.
Как отметил начальник ГАИ РБ Владимир Севастьянов, главная задача рейдов — предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей, лиц без права на вождение и тех, кто управляет незарегистрированным транспортом.
«В ходе мероприятий будет останавливаться каждый транспорт. Прошу сохранять бдительность и с пониманием отнестись к проведению данных мероприятий. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте ПДД», — обратился к водителям руководитель ведомства.