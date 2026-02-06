Ричмонд
Более 18 тыс. злокачественных новообразований выявили у нижегородцев в 2025

В 2025 году отмечен значительный рост числа женщин из Нижнего Новгорода, прошедших маммографическое обследование.

В 2025 году в Нижегородской области было диагностировано свыше 18 тысяч случаев онкологических заболеваний. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».

Такие данные были представлены на заключительной конференции регионального онкологического форума главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения Нижегородской области и временно исполняющим обязанности директора Нижегородского онкологического диспансера Сергеем Гамаюновым.

Корреспондент издания «Стационар-Пресс» также узнал следующую информацию:

Нижегородская область установила новый исторический рекорд по снижению годичной летальности среди онкологических пациентов, показатель составил 13,7%, что меньше предыдущего значения в 14,3%.

Все медицинские учреждения Нижегородской области теперь имеют смотровые кабинеты, полностью оборудованные в соответствии с региональными стандартами онкологической диагностики.

За период с ноября по декабрь 2025 года жители региона направили через приложение «ПроРодинки» более 8500 фотографий. В 643 случаях потребовалось подтверждение поставленного диагноза.