В омской прокуратуре определили лучших по профессии

В прокуратуре Омской области определили лучших по профессии. Дипломы победителям конкурсов профессионального мастерства вручил прокурор Омской области Алексей Афанасьев.
Среди окружных прокуратур города Омска лучший коллектив, как выяснилось по итогам конкурса, работает в Ленинском округе. Лучшей Омской области стала прокуратура Знаменского района.
«Лучшим государственным обвинителем» признан начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Омской области Дмитрий Коновалов.
Лучшим прокурором по гражданским делам стала старший прокурор отдела по обеспечению участия в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры области Ирина Сосковец.
Лучшим работником по осуществлению надзора за следствием, дознанием и ОРД признан старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и ОРД прокуратуры Омской области Даниил Долгорук.
Лучшим работником по осуществлению надзора за исполнением федерального законодательства — старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры области Илья Прусс.
В целом победителями по всем основным направлениям деятельности прокуратуры признаны более 40 работников.