В Орске продали более половины билетов на концерт Сабурова

РИА Новости: в Орске продали более 50% билетов на концерт комика Сабурова.

Источник: © РИА Новости

УФА, 6 фев — РИА Новости. Более половины билетов продано на концерт комика Нурлана Сабурова, объявленный на концертной площадке в оренбургском Орске, выяснило РИА Новости.

В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

В концертно-досуговом центре «Молодежный» в Орске РИА Новости сообщали, что концерт комика запланирован на их площадке на 22 марта.

По данным сервиса «Яндекс. Афиша», билеты на концерт Сабурова в культурном центре «Молодежный» Орска все еще продаются, их стоимость от 1,7 тысячи до 7,5 тысячи рублей.

Также, по данным сервиса, уже выкуплены 422 из 800 мест.