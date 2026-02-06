Под Ростовом 19-летняя девушка лишилась 500 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

В Константиновском районе 19-летняя девушка стала жертвой мошенников, лишившись 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Все началось с телефонного звонка. Неизвестный мужчина представился оператором сотовой связи и сообщил, что срок действия договора истек, и для его продления необходимо назвать полученный по SMS код. Девушка предоставила информацию, после чего связь прервалась.
Спустя несколько минут ей перезвонил другой человек, назвавшийся сотрудником государственного портала. Он заявил, что предыдущий собеседник был мошенником, а переданные данные могут быть использованы против нее. Испуганная девушка поверила новому звонившему и последовала его указаниям. Ее соединили с якобы представителем безопасности банка.
Под руководством аферистов девушка установила на свой телефон программу, которая предоставила мошенникам удаленный доступ к устройству. С помощью этого доступа они сняли с ее счетов 500 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас сотрудники органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти и задержать подозреваемых.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!