В Омской области появился еще один «Заслуженный юрист»

Распоряжение о награждении получил председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам облсуда Александр Бондаренко. Он имеет более 30 лет опыта работы в сфере правосудия: с ноября 1994 года трудился судьей в Калачинске, а с октября 2006-го пребывает в штате областного суда. В 2020—2025 годах возглавлял Совет судей региона.