В Омской области появился еще один «Заслуженный юрист»

Исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов присвоил почетное звание «Заслуженный юрист Омской области» судье регионального суда. Об этом говорится в нормативном акте от 4 февраля.
Распоряжение о награждении получил председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам облсуда Александр Бондаренко. Он имеет более 30 лет опыта работы в сфере правосудия: с ноября 1994 года трудился судьей в Калачинске, а с октября 2006-го пребывает в штате областного суда. В 2020—2025 годах возглавлял Совет судей региона.
Ранее, в конце 2024 года, такого же звания была удостоена судья Татьяна Кудря.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что в Таре восстановили холодное водоснабжение.