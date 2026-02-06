Ричмонд
В Омской области появился еще один «Заслуженный юрист»

Почетное звание присвоили Александру Бондаренко.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов присвоил почетное звание «Заслуженный юрист Омской области» судье регионального суда. Об этом говорится в нормативном акте от 4 февраля.

Распоряжение о награждении получил председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам облсуда Александр Бондаренко. Он имеет более 30 лет опыта работы в сфере правосудия: с ноября 1994 года трудился судьей в Калачинске, а с октября 2006-го пребывает в штате областного суда. В 2020—2025 годах возглавлял Совет судей региона.

Ранее, в конце 2024 года, такого же звания была удостоена судья Татьяна Кудря.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что в Таре восстановили холодное водоснабжение.