Калининградский янтарный комбинат стал объектом проверок из-за отходов на берегу Балтики

Во время выездного осмотра инспекторы установили, что отходы производства и потребления находятся за пределами официального хвостохранилища предприятия — прямо на береговой линии. Из-за воздействия воды террикон частично размывается, и часть отходов попадает в Балтийское море. Кроме того, в момент обследования была замечена работа техники, перемещающей отходы с берега в водоём.