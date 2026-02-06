Платформа МАХ объединила школы, поликлиники и МФЦ Ростовской области

В Ростовской области активно развивают сервисы МАХ. Цифровая платформа предназначена не только для общения, но и решения повседневных задач, отмечают донские власти.
MАХ — масштабный ИТ-проект, включающий мессенджер для общения, а также различные полезные сервисы — от ИИ-помощников до мини-приложений и чат-ботов организаций.
В частности, одни из самых популярных в МАХ — боты МФЦ, с их помощью можно узнать статус заявления, записаться или отменить запись, уточнить информацию о работе офисов, а также оценить качество обслуживания.
В мессенджере также создали официальные домовые чаты для многоквартирных домов. Новый инструмент делает управление домом более прозрачным для жильцов. Приглашения присоединиться к чату дома должны направлять через портал «Госуслуги».
Также в МАХ находятся 100% дошкольных и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных учреждений.
Кроме этого, пользователи приложения могут воспользоваться сервисом «Запись к врачу».
Отдельное направление сервисов — это «Цифровые ID» — специальные QR-коды, созданные на основе данных учетной записи с портала «Госуслуги». Речь идет о виртуальных аналогах бумажных документов для подтверждения личности.
В разработке в приложении также находятся три новых проекта: «ВУЗ-навигатор», система экстренных служб «112» и «Турист».
— Цифровая платформа постоянно прирастает новыми сервисами. Многие жители Дона уже оценили ее удобство и активно используют, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
