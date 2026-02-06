«У меня каждые выезды истерики»: Гульназ Асаева призналась, что с ней происходит во время туров

Асаева отметила, что в месяц будет давать не более 9−10 концертов, сосредоточившись на крупных городах. Основной причиной такого решения она назвала трудности, связанные с длительными расставаниями с семьей. Певица призналась, что каждый отъезд дается ей очень тяжело и сопровождается сильным эмоциональным напряжением.