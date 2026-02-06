Ричмонд
Российские вузы покажут в Китае потенциал высшего российского образования

Уржумцева: Россия покажет в Китае потенциал российского высшего образования.

ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Представители российских высших учебных заведений в рамках тура по КНР представят китайским абитуриентам потенциал российского высшего образования, сообщила РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китайской Народной Республике, руководитель Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине Татьяна Уржумцева.

«Мы собираем заинтересованные университеты, организуем маршрут, едем в разные города и провинции Китая, организуем площадки», — сказала агентству Уржумцева.

По словам главы представительства, предварительно, тур российских вузов по КНР может состоятся в мае. Его цель состоит в том, чтобы познакомить китайских выпускников школ и будущих студентов с российским высшим образованием, уточнила Уржумцева. Участие в туре, как она отметила, могут принять около 15−20 университетов из разных городов России.

В соответствии с решением лидеров РФ и Китайской Народной Республики, 2026−2027 годы объявили перекрестными Годами образования. В России обучаются более 56 тысяч китайских студентов.