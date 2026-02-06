Российские вузы покажут в Китае потенциал высшего российского образования

По словам главы представительства, предварительно, тур российских вузов по КНР может состоятся в мае. Его цель состоит в том, чтобы познакомить китайских выпускников школ и будущих студентов с российским высшим образованием, уточнила Уржумцева. Участие в туре, как она отметила, могут принять около 15−20 университетов из разных городов России.