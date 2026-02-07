Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Красноярского края появились новые суперкамеры «Азимут 4»

Приборы установят на патрульные автомобили ГАИ.

Источник: Стоп-кадр Вести-Красноярск / ГИБДД Красноярского края

Новые комплексы фотовидеофиксации установят на патрульные машины ГАИ. Они автоматически считывают номера автомобилей через стекло и выявляют нарушения.

Система не только распознает машины, снятые с учета или находящиеся в розыске, но и фиксирует другие нарушения: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию и нарушение разметки.

Данные с камер будут мгновенно передаваться в центр обработки для вынесения штрафов.

По информации ГАИ края, новые камеры фиксируют на 55% больше нарушений, чем старые модели, благодаря повышенной точности и надежности.