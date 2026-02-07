На дорогах Красноярского края появились новые суперкамеры «Азимут 4»

Новые комплексы фотовидеофиксации установят на патрульные машины ГАИ. Они автоматически считывают номера автомобилей через стекло и выявляют нарушения.
Система не только распознает машины, снятые с учета или находящиеся в розыске, но и фиксирует другие нарушения: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию и нарушение разметки.
Данные с камер будут мгновенно передаваться в центр обработки для вынесения штрафов.
По информации ГАИ края, новые камеры фиксируют на 55% больше нарушений, чем старые модели, благодаря повышенной точности и надежности.