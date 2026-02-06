В омском аэропорту выявили пятерых пассажиров с признаками инфекции

В Управлении Роспортебнадзора по Омской области рассказали о санитарно-карантинных мероприятиях на воздушном пункте пропуска через государственную границу в омском аэропорту. Как пояснили в ведомстве, их проводят, чтобы не допустить в Омск заноса инфекционных заболеваний и потенциально опасных товаров и грузов.
В прошлом году подобный контроль прошли пассажиры и члены экипажа 1239 международных рейсов из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Турции, Таиланда, Египта, Индии, Вьетнама, Китая и Лаоса.
С помощью тепловизоров, которые могли бы выявить повышенную температуру, были досмотрены 134 820 человек. У пятерых из них были обнаружены симптомы инфекционного заболевания, их осмотрели врачи здравпункта омского аэропорта. Четырем заболевшим выставлен диагноз ОРВИ, диагноз еще одного пассажира не назван.
В ведомстве также отметили, что в аэропорту продолжается выборочное тестирование пассажиров на новую коронавирусную инфекцию, используются экспресс-тесты и метод ПЦР.
Опасных грузов и товаров, запрещенных к провозу в РФ, при проведении контрольных мероприятий не выявлено.