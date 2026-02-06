В омском аэропорту выявили пятерых пассажиров с признаками инфекции

В Управлении Роспортебнадзора по Омской области рассказали о санитарно-карантинных мероприятиях на воздушном пункте пропуска через государственную границу в омском аэропорту. Как пояснили в ведомстве, их проводят, чтобы не допустить в Омск заноса инфекционных заболеваний и потенциально опасных товаров и грузов.