Путин предложил Совбезу обсудить меры по предотвращению паводков и пожаров

Путин предложил Совбезу обсудить допмеры по предотвращению паводков и пожаров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в этом году.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас пара вопросов сегодня — это о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и о мерах по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций», — сказал Путин в ходе совещания.