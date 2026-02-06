Путин предложил Совбезу обсудить меры по предотвращению паводков и пожаров

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в этом году.
«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас пара вопросов сегодня — это о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и о мерах по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций», — сказал Путин в ходе совещания.