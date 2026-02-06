Ледовая стихия продолжается: Гололед на дорогах и тротуарах Молдовы будет кошмарить нас еще три дня

Новый «жёлтый код»: наледь на дорогах сохранится до вечера понедельника.
Синоптики объявили новый «жёлтый код». Он вступит в силу сегодня в 20:00 и будет действовать до 20:00 понедельника, 9 февраля.
В указанный период на всей территории страны будет сохраняться гололёд, а на дорогах — наледь.
.
