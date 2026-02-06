Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников

РФ заняла первое место в Европе по числу золотых медалей на школьных олимпиадах.

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на научных олимпиадах школьников по математике, физике, информатике, химии, биологии и ИИ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Согласно неофициальному рейтингу, Россия заняла первое место среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту», — говорится в сообщении.

На официальном канале Минпросвещения в мессенджере Max уточняется, что в 2025 году сборные команды российских школьников на 20 международных интеллектуальных состязаниях получили 115 медалей.