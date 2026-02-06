Ричмонд
Владимир Путин наградил ученого из Челябинска, который создал батарейки для космоса и беспилотников

Ученый из Челябинска Александр Аникин получил премию Путина за атомные батарейки.

Источник: kremlin.ru

Ученый из Челябинска Александр Аникин стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Награду ему лично вручил Владимир Путин 6 февраля.

Премию присудили за разработку бета-вольтаических источников энергии для беспилотных систем и космической техники — так называемых «атомных батареек». Эти автономные источники питания работают за счет энергии радиоактивного распада трития, способны бесперебойно вырабатывать электричество более 15 лет и сохраняют работоспособность при температурах от −50 до +100°С.

В рамках исследований Аникиным и его коллегой Павлом Мосеевым были разработаны новые методы получения источников бета-излучения и схемы прямого преобразования энергии распада в электричество. По данным разработчиков, эффективность их устройств превышает существующие отечественные и зарубежные аналоги более чем в 2,5 раза.

Новые источники энергии могут применяться в беспилотной авиации, самолетостроении, ракетной технике, а также в суровых климатических зонах. Они подходят для питания автономных датчиков, систем памяти и другой техники, которой требуется длительная и стабильная работа без подзарядки.

Александр Аникин родился в Челябинске, окончил Российский химико-технологический университет имени Менделеева и является кандидатом технических наук. Сейчас он занимает должность заместителя директора отделения и руководителя научно-исследовательского отдела в АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара».

— В мире, где критически важными становятся автономность и надежность, бета-вольтаические источники открывают перспективы для создания новых технологий, способных работать десятилетиями в космосе и в системах мониторинга, — отметил Аникин.