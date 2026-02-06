Владимир Путин наградил ученого из Челябинска, который создал батарейки для космоса и беспилотников

Премию присудили за разработку бета-вольтаических источников энергии для беспилотных систем и космической техники — так называемых «атомных батареек». Эти автономные источники питания работают за счет энергии радиоактивного распада трития, способны бесперебойно вырабатывать электричество более 15 лет и сохраняют работоспособность при температурах от −50 до +100°С.