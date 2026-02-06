Врач рассказала, в каком возрасте женщины обращаются к ЭКО

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Средний возраст женщин, проходящих процедуру ЭКО в России — 38 лет, заявила директор института репродуктивной медицины Центра Кулакова, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Назаренко.
По словам профессора Назаренко, рождение детей сегодня всё чаще откладывается, возраст первых родов приближается к 30 годам.
«Мы видим это особенно ярко на примере больных, обращающихся к ЭКО. По нашим данным, средний возраст — 38 лет неуклонно растет, и уже 40% женщин в возрасте старше 40 лет. Естественно, они имеют гинекологическую и соматическую патологию, имеют сочетанные факторы бесплодия», — сказала Назаренко на пресс-конференции в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава России.
Она также отметила, что частота наступления беременности прогрессивно снижается в зависимости от возраста пациентки.