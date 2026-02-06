Главой северного района Омской области снова стал Евгений Лысаков

В Тарском районе прошли выборы его главы, которая впервые проводились по новым правилам. Согласно ним, кандидатов на этот пост в районе предлагает лично губернатор области.
В январе этого года Виталий Хоценко выставил на рассмотрение местного Совета две кандидатуры: действующего главы Евгения Лысакова (на фото) и заместитель мэра Тары Александра Сомолова.
По результатам депутатского голосования победу одержал Евгений Лысаков, получивший поддержку большинства. Таким образом, он сохранил за собой место главы района.
Из биографии Лысакова известно, что он полковник полиции в отставке. Он возглавляет Тарский район более десяти лет, с 18 ноября 2015 года. В 2021 году его переизбрали, а сейчас, как уже сказано, провели выборы главы по новым правилам.
Ранее мы писали, что в Русско-Полянском районе прошло вступление в должность главы, также избранного по новым правилам. Им снова стал Евгений Мурашов.