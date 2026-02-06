Ричмонд
В Ростове сообщили о задержании чиновника городской администрации

Источник прокомментировал информацию о задержании чиновника в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону заговорили о задержании начальника городского управления торговли. Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. В том числе, информацию «КП — Ростов-на-Дону» предварительно подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Детали произошедшего неизвестны. Официального комментария по ситуации пока не поступало Информация уточняется.

Известно, что чиновник занимает пост начальника управления торговли и бытового обслуживания с 2023 года. До этого он был главой отдела развития нестационарной торговли.

