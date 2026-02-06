Ричмонд
Более 25% билетов продали на концерт Сабурова в Челябинске

РИА Новости: в Челябинске продали более 25% билетов на концерт Сабурова в марте.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев — РИА Новости. Более 25% билетов продано на стендап-концерт Нурлана Сабурова, который запланирован в Челябинске 18 марта, выяснило РИА Новости.

На сайте МТС Live Холл, где расположен концертный зал «Таганай» вместимостью 2,5 тысячи мест, указывается, что 18 марта 2026 года в 20.00 состоится StandUp-концерт Нурлана Сабурова. В настоящее время куплено 642 билета.

Стоимость билетов на концерт Сабурова составляет от 1700 рублей на балконе до 7400 рублей в партере.

В МТС Live Холл РИА Новости уточнили, что информации об отмене концерта нет.

В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.