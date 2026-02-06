Ректор Политеха рассказал, какие инженеры нужны будут России к 2030 году

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) уже решает большую часть рутинных инженерных операций, но спрос на высококвалифицированных инженеров к 2030 году не снизится, он трансформируется. Нужны будут специалисты, способные ставить задачи для AI-инструментов, заявил РИА Новости ректор Московского Политехнического университета Владимир Миклушевский.
«Искусственный интеллект — это не угроза профессии инженера, а мощный инструмент ее усиления. В Московском Политехе мы это понимаем и системно внедряем AI-технологии сразу в нескольких ключевых направлениях: управление вузом, образовательный процесс и непосредственно инженерную деятельность», — сказал он.
«Мы уже активно применяем искусственный интеллект в инженерной деятельности для ускорения процессов разработок — математическое моделирование движения автомобиля, проектирование электронных схем, настройка микроконтроллеров. То, что раньше занимало недели, теперь выполняется за часы и даже минуты», — добавил собеседник агентства.
По его словам, уже сегодня искусственный интеллект решает большую часть рутинных инженерных операций, но спрос на высококвалифицированных инженеров к 2030 году не снизится, а трансформируется.
«Нужны будут специалисты — те, кто будет разрабатывать, обучать, проектировать, внедрять и обслуживать эти сложные автоматизированные системы и способных создавать технологии, трансформирующие целые отрасли. Они должны уметь ставить задачи для AI-инструментов, интегрировать результаты в комплексные системы, принимать стратегические решения и нести ответственность за созданные технологии. Искусственный интеллект сэкономит огромное количество времени на рутине, но окончательное решение, творческий замысел, этическая оценка — это всегда человек», — подчеркнул Миклушевский.