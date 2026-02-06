Ректор Политеха рассказал, какие инженеры нужны будут России к 2030 году

«Нужны будут специалисты — те, кто будет разрабатывать, обучать, проектировать, внедрять и обслуживать эти сложные автоматизированные системы и способных создавать технологии, трансформирующие целые отрасли. Они должны уметь ставить задачи для AI-инструментов, интегрировать результаты в комплексные системы, принимать стратегические решения и нести ответственность за созданные технологии. Искусственный интеллект сэкономит огромное количество времени на рутине, но окончательное решение, творческий замысел, этическая оценка — это всегда человек», — подчеркнул Миклушевский.