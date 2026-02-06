В Екатеринбурге за 118 миллионов продают помещения почтамта

В Екатеринбурге на торги выставили офисные помещения почтамта в здании на улице Луначарского, 134б. Информация содержится на сайте Российского аукционного дома.
Они расположены в центре уральской столице. Объекты оценили в 118, 6 миллионов рублей. Офисное здание располагается в кварталах улиц Малышева, Луначарского, Карла Либкнехта и проспекта Ленина.
Госкомпания одним лотом выставила офисные помещения на площади 878 квадратных метров. Они расположены на цокольном, втором и восьмом этажах. Также имеется доля в собственности на цокольное помещение 150,8 квадратных метров. Внутри у кабинетов стандартная офисная отделка.