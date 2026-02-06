Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Православные самарцы будут соблюдать Великий пост с 23 февраля по 11 апреля

Жителям Самарской области напомнили о датах Великого поста в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Традиционный Великий пост, предшествующий Пасхе, начнется уже в феврале 2026 года. Жителям Самарской области напомнили о дате и правилах питания.

Великий пост будет длится с 23 февраля по 11 апреля. Есть мнение, что пост был установлен в память о подвиге Христа, который после Крещения провел 40 дней без воды и еды. Перед постом граждане отмечают Масленицу, в последующее время верующие отказываются от мяса, что после позволяет им постепенно войти в постную диету.

Наиболее строгие недели поста — это первая и Страстная седмица. В это время верующие часто ограничивают себя лишь хлебом и водой. Подробности можно найти в нашей статье.