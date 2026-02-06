Православные самарцы будут соблюдать Великий пост с 23 февраля по 11 апреля

Великий пост будет длится с 23 февраля по 11 апреля. Есть мнение, что пост был установлен в память о подвиге Христа, который после Крещения провел 40 дней без воды и еды. Перед постом граждане отмечают Масленицу, в последующее время верующие отказываются от мяса, что после позволяет им постепенно войти в постную диету.