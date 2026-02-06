Разработана система ИИ, которая улучшит подготовку прогнозов в энергетике

Российские ученые применили для этой задачи так называемую гиперсеть — особую систему ИИ, которая используется для быстрого обучения другой, более компактной и быстрой нейросети и ее адаптации к решению конкретной задачи. Гиперсеть анализирует особенности каждого потока данных, к примеру, изучает характер потребления электроэнергии в конкретной квартире или закономерности движения на определенной улице, и формирует на основе этого анализа индивидуальные настройки прогнозирования для каждой переменной.