В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов

В России заблокировали 2 тысячи интернет-ресурсов за информацию о продаже БАДов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор заблокировал две тысячи интернет-ресурсов, размещающих информацию о розничной продаже запрещенных биоактивных добавок (БАД), сообщается в канале ведомства на платформе Мax.

«По результатам решений, подготовленных Роспотребнадзором, заблокировано две тысячи интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России», — говорится в посте.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили решение о блокировке данных материалов и направили информацию о них в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа в интересах охраны здоровья населения и соблюдения действующего законодательства.