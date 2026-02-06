В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор заблокировал две тысячи интернет-ресурсов, размещающих информацию о розничной продаже запрещенных биоактивных добавок (БАД), сообщается в канале ведомства на платформе Мax.
«По результатам решений, подготовленных Роспотребнадзором, заблокировано две тысячи интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России», — говорится в посте.
Специалисты Роспотребнадзора подготовили решение о блокировке данных материалов и направили информацию о них в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа в интересах охраны здоровья населения и соблюдения действующего законодательства.