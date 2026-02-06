В Омске признали непригодными для проживания четыре квартиры в одном доме

Администрация Омска признала непригодными для проживания четыре квартиры в одном частном доме. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Строение расположено в Ленинском округе, по адресу улица 6-я Путевая, 183. Здание по данным 2Gis представляет собой одноэтажный деревянный частный дом. Аварийными в нем признаны квартиры за номерами 1,2, 3, 4.
В срок до 31 декабря 2033 года департамент жилищной политики города должен подготовить предложения по их дальнейшему использованию. Срок расселения жильцов в постановлении не указан.