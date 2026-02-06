Повышено извлечение глинозема с помощью электрического тока

Результаты показали, что за два часа обработки пульпы током более 65% железа в боксите превращается в магнитный минерал (магнетит), а часть оседает на электроде чистым железом. Такой «подготовленный» боксит затем обрабатывают по обычному способу Байера. В итоге из руды удается извлечь более 90% алюминия. Для данного вида сырья это на 5% больше, чем дает традиционный промышленный метод. Ученые также выяснили, что процесс замедляется после 50−60 минут, потому что на поверхности частиц образуется плотная корка из продуктов реакции. В результате в красном шламе (главный отход глиноземного производства) железо присутствует в форме маггемита, который легко извлечь магнитом, снижая вред для экологии.