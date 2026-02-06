Ричмонд
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс

МИНСК, 6 фев — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии принес на совещание у президента страны Александра Лукашенко упаковку снюса (некурительного табака), видеозапись с совещания с руководством Совета министров опубликовал в пятницу близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Пул Первого/Telegram

Одним из вопросов совещания было регулирование торговли электронными сигаретами и соответствующими смесями. На кадрах видно, как Турчин, подойдя к столу президента, выставляет на него упаковку снюса.

«И что, под язык кладешь?» — спросил Лукашенко, беря баночку с некурительным табаком.

Турчин пояснил, как употребляют снюс и предложил главе государства помочь с открыванием упаковки.

«Не, не, не надо. Я же не буду закладывать пока чего-то», — ответил Лукашенко на предложение.

Премьер-министр сообщил президенту, что употребление снюса может помочь успокоиться.

«Ну, главное, чтобы ты уже не начал успокаиваться этим», — сказал Лукашенко Турчину.

