Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс

Одним из вопросов совещания было регулирование торговли электронными сигаретами и соответствующими смесями. На кадрах видно, как Турчин, подойдя к столу президента, выставляет на него упаковку снюса.
«И что, под язык кладешь?» — спросил Лукашенко, беря баночку с некурительным табаком.
Турчин пояснил, как употребляют снюс и предложил главе государства помочь с открыванием упаковки.
«Не, не, не надо. Я же не буду закладывать пока чего-то», — ответил Лукашенко на предложение.
Премьер-министр сообщил президенту, что употребление снюса может помочь успокоиться.
«Ну, главное, чтобы ты уже не начал успокаиваться этим», — сказал Лукашенко Турчину.