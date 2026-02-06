Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные

«Дальний Восток будет подвержен влиянию циклонов, это будут осадки, местами сильные, и ветер будет штормовой силы. Ураганных значений я здесь не вижу, но штормовой ветер будет, где-то 25 метров в секунду. Седьмого числа у нас на Сахалине снег и ветер до 23 метров в секунду, в горах лавинная опасность. На Курильских островах снег, на севере сильный ветер до 25 метров в секунду. В Приморском крае, выходные — снег, метель, ветер на побережье 20−25 метров в секунду. На юге Камчатки, выходные — сильный снег, метель и ветер 19−24 метра в секунду», — сказала Макарова.