Синоптик предупредила об опасных явлениях на Дальнем Востоке в выходные

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Снег, метель и штормовой ветер ожидаются в ряде регионов Дальнего Востока в выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Дальний Восток будет подвержен влиянию циклонов, это будут осадки, местами сильные, и ветер будет штормовой силы. Ураганных значений я здесь не вижу, но штормовой ветер будет, где-то 25 метров в секунду. Седьмого числа у нас на Сахалине снег и ветер до 23 метров в секунду, в горах лавинная опасность. На Курильских островах снег, на севере сильный ветер до 25 метров в секунду. В Приморском крае, выходные — снег, метель, ветер на побережье 20−25 метров в секунду. На юге Камчатки, выходные — сильный снег, метель и ветер 19−24 метра в секунду», — сказала Макарова.
Она добавила, что температура в Якутии ночью составит минус 32, минус 37 градусов, днем — минус 24, минус 29 градусов, что теплее нормы на 8−9 градусов.