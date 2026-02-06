На трассе под Ростовом полиция обнаружила у пассажира сверток с запрещенными веществом

На трассе «Ростов — Ставрополь» в Кагальницком районе полиция задержала мужчину с партией наркотиков. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Все началось с обычной проверки документов. Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Чери» для планового контроля. Поведение одного из пассажиров сразу показалось им странным: он был очень нервным, отводил взгляд и отказывался разговаривать.
Из-за подозрительного поведения полицейские решили его досмотреть. При досмотре в левом рукаве его куртки они обнаружили сверток, плотно замотанный изолентой. Внутри находился пакет с порошкообразным веществом весом 1,76 грамма.
Экспертиза показала, что это был наркотик. Сам задержанный заявил, что хранил вещество для личного употребления, а не для продажи. В итоге было возбуждено уголовное дело.
