Червя и самодельный инструмент извлекли из пациентов воронежские врачи

Червя-паразита и самодельный инструмент достали из пациентов врачи Воронежской городской больницы № 3. Обе операции были проведены в одно дежурство, сообщили в региональном министерстве здравоохранения в четверг, 5 февраля.
Первым в больницу доставили 84-летнего мужчину. Во время выполнения домашних работ самодельным инструментом он упал и напоролся на него. Медики провели срочную операцию. Хирургам удалось извлечь инструмент без повреждения органов брюшной полости. Большую роль, по словам врачей, в этом сыграло то, что пациент был голоден. Послеоперационный период прошел без осложнений, и вскоре мужчину выписали из больницы.
Вторым пациентом стал 49-летний мужчина, проходил лечение в инфекционной больнице с диагнозом «дирофиляриоз» — редким паразитарным заболеванием. Источником инфекции у людей служат домашние животные, преимущественно собаки, реже кошки.
Пациент жаловался на боли и перемещение узелка под кожей. Врачи провели необходимые исследования и извлекли гельминта из подкожной клетчатки. После операции пациента вновь перевели в инфекционную больницу для продолжения лечения и наблюдения у инфекциониста.