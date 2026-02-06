Червя и самодельный инструмент извлекли из пациентов воронежские врачи

Первым в больницу доставили 84-летнего мужчину. Во время выполнения домашних работ самодельным инструментом он упал и напоролся на него. Медики провели срочную операцию. Хирургам удалось извлечь инструмент без повреждения органов брюшной полости. Большую роль, по словам врачей, в этом сыграло то, что пациент был голоден. Послеоперационный период прошел без осложнений, и вскоре мужчину выписали из больницы.