Фонд соцстрахования лишил пенсионера из Башкирии 36 тысяч рублей: дело дошло до прокуроров

В мае 2024 года судебный пристав возбудил в отношении мужчины исполнительное производство о взыскании задолженности перед банком и вынес постановление об обращении взыскания на 40% пенсии. Этот документ был направлен в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ для исполнения.