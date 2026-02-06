Фонд соцстрахования лишил пенсионера из Башкирии 36 тысяч рублей: дело дошло до прокуроров

В Башкирии прокуратура города Агидель в судебном порядке защитила права местного жителя. Подробности рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В мае 2024 года судебный пристав возбудил в отношении мужчины исполнительное производство о взыскании задолженности перед банком и вынес постановление об обращении взыскания на 40% пенсии. Этот документ был направлен в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ для исполнения.
Однако с июля 2024 по февраль 2025 года фонд производил удержания с нарушением закона, не учитывая величину прожиточного минимума пенсионера, за счет которого взыскание не может производиться.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании действий фонда незаконными и возврате незаконно удержанных денег. Суд удовлетворил требования, обязав ответчика вернуть заявителю более 36 тысяч рублей.
