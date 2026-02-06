Белгидромет предупредил об опасности затоплений на реках при весеннем паводке

В частности, синоптики замечают, что к началу февраля уже есть ряд гидрометеорологических условий, которые повлияют на весеннее половодье. Например, если количество осадков осенью и в декабре 2025-го было в пределах нормы, то в январе 2026 года речь идет о 120% климатической нормы.