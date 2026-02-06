Белгидромет предупредил об опасности затоплений на реках при весеннем паводке

Белгидромет предупредил про опасность затоплений на реках страны при паводке весной 2026 года.
В частности, синоптики замечают, что к началу февраля уже есть ряд гидрометеорологических условий, которые повлияют на весеннее половодье. Например, если количество осадков осенью и в декабре 2025-го было в пределах нормы, то в январе 2026 года речь идет о 120% климатической нормы.
Запас воды в снеге, который находится на территории бассейнов рек, значительно больше нормы, а вот толщина ледостава на реках и водоемах около нее или чуть ниже.
«Водность большинства рек близка к обычной для этого времени года, и лишь водность Немана и Припяти несколько меньше нормы», — говорят в Белгидромете.
Там добавили по итогам анализа гидрометеорологических условий:
«Можно предположить, что значения максимальных уровней воды весеннего половодья будут близкими к средним многолетним значениям и выше их. Почти повсеместно вода выйдет на пойму. Максимальные уровни воды на большинстве рек приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых отмечаются затопления прибрежных территорий. При вскрытии рек во время движения льдин на узких участках русел рек могут формироваться заторы льда».
Синоптики говорят, что осложнение паводковой ситуации возможно при значительном количестве выпавших осадков. Но вероятно и смягчение положения при дефиците осадков, плюсовых температурах воздуха днем и минусовых ночью.
