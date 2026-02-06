Эксперты раскрыли портрет жертвы финансовых мошенников

Эксперты одного из крупнейших банков страны, ВТБ, обнародовали свежие данные, раскрывающие, кто чаще всего становится мишенью для финансовых аферистов. Исследование основано на реальных случаях клиентов, пострадавших от мошенников в прошлом году.
Согласно отчету, 54% пострадавших — женщины, 46% — мужчины. Годом ранее это соотношение было равным. Особенно часто атакам мошенников женщины подвергались весной.
Еще один тренд — «повзросление» жертв. Средний возраст клиента, попавшегося на удочку мошенников, вырос с 40 до 48 лет. При этом средний возраст пострадавших женщин — 50 лет, мужчин — 46.
Большинство успешных для аферистов операций пришлось на густонаселенные регионы. Антилидером стали Москва и Московская область, а на втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область.
— Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Звонок с мольбой о помощи «от ребенка» или сообщение о «блокировке счета» с требованием срочно перевести деньги на «безопасный счет» — это спланированные атаки на их эмоциональное состояние и социальную роль. Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников, — рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент банка Дмитрий Саранцев.
Отметим, сегодня банк реализует комплексную программу безопасности, которая в реальном времени блокирует большинство подозрительных операций. Клиентов сразу предупреждают о рисках через СМС и push-уведомления.