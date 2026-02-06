Эксперты раскрыли портрет жертвы финансовых мошенников

— Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Звонок с мольбой о помощи «от ребенка» или сообщение о «блокировке счета» с требованием срочно перевести деньги на «безопасный счет» — это спланированные атаки на их эмоциональное состояние и социальную роль. Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников, — рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент банка Дмитрий Саранцев.