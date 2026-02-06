Ричмонд
Ростов получит 90 новых автобусов за 2,4 млрд рублей

Конкурс на поставку автобусов провели в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону возьмут в лизинг 90 новых автобусов, в том числе 20 «гармошек». На эти цели по итогам конкурса заложили 2,4 млрд рублей, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

20 автобусов большого класса должны вмещать 152 пассажира. Еще 70 машин — это транспорт вместимостью 90 человек, работающий на метане. По условиям контракта, техника должна быть новой, не ранее 2025 года выпуска. Требуется наличие кондиционеров, а также систем видеонаблюдения и автоинформирования для пассажиров.

Поставку ожидают в апреле. Заказчиком выступила компания «Ростовпассажиртранс». Опубликованная информация подтверждается данными сайта госзакупок.

