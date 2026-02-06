Ростов получит 90 новых автобусов за 2,4 млрд рублей

20 автобусов большого класса должны вмещать 152 пассажира. Еще 70 машин — это транспорт вместимостью 90 человек, работающий на метане. По условиям контракта, техника должна быть новой, не ранее 2025 года выпуска. Требуется наличие кондиционеров, а также систем видеонаблюдения и автоинформирования для пассажиров.