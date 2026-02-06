В Омске отменили концерт комика Сабурова

«Концерт был отменен больше месяца назад. Мы (с Сабуровым — ред.) не заключали никаких договорных отношений. На сайте арены информации о концерте также нет. Билеты на все мероприятия, проходящие на G-Drive Арене, продаются на официальном сайте», — сказали в пресс-службе.