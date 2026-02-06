В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В этом году в городе неоднократно объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за мороза.
«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 21.00 6 февраля до 09.00 7 февраля объявлен “желтый” уровень погодной опасности в связи с очень низкой температурой воздуха. Местами ожидается понижение температуры до минус 20 градусов и ниже», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Кроме того, ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в воздухе, в связи с чем также действует «желтый» уровень опасности до 21.00 мск в субботу, добавляет пресс-служба.
Власти просят жителей соблюдать особую осторожность, советуют одеваться теплее и избегать обморожений, отмечает пресс-служба.