В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 21.00 6 февраля до 09.00 7 февраля объявлен “желтый” уровень погодной опасности в связи с очень низкой температурой воздуха. Местами ожидается понижение температуры до минус 20 градусов и ниже», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.