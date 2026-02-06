Белгидромет дал предварительный прогноз на весеннее половодье

Гидрологическая обстановка на водных объектах страны находится на постоянном контроле Белгидромета, специалисты каждые сутки ведут мониторинг и анализируют данные уровней воды.
«По предварительным прогнозам, значения максимальных уровней воды весеннего половодья будут близкими к средним многолетним значениям и выше их, почти повсеместно вода выйдет на пойму», — отметили в Белгидромете.
Там сообщили, что к настоящему времени определено, какие гидрометеорологические условия, окажут влияние на весеннее половодье 2026 года.
«Это количество осадков за осенний период и декабрь 2025 года, которое было в пределах нормы, а также количество осадков за январь 2026 года, которых было 120% от нормы», — отметили специалисты.
Много воды в снеге
В Белгидромете сообщили, что в этом сезоне запасов воды в снеге на территории бассейнов рек значительно больше нормы, а на реках и водоемах установился ледостав толщиной, близкой к норме, и несколько ниже ее.
По данным гидросиноптиков, водность большинства рек Беларуси близка к обычной для этого времени года, и только на Немане и Припяти воды немного меньше.
Все будет зависеть от погоды
Говоря о том, как по предварительным прогнозам пройдут паводковые процессы на реках страны, синоптики сообщили, что максимальные уровни воды на большинстве рек приблизятся к опасным и высоким отметкам, будут затопления прибрежных территорий.
«А при вскрытии рек во время движения льдин на узких участках русел рек могут формироваться заторы льда», — сообщили в Белгидромете.
Там также подчеркнули, что погодные условия могут как осложнить паводковую ситуацию — если выпадет много осадков, так и смягчить ее — если их будет мало.
Кроме того, на паводковые процессы повлияет разница положительных температур воздуха днем и отрицательных в ночные часы.