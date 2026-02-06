В Омской области на 5,6% подняли размер пособия по безработице

В Омской области с 1 февраля проиндексировали размер пособия по безработице. Как сообщил в своем паблике «ВКонтакте» Кадровый центр Омской области, сумму выплат подняли на 5,6%.
Конкретный размер пособия будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от периода, в который начисляется пособие. Во-вторых, от заработка на последнем месте работы. Последний фактор учитывается для тех, кто в течение года до признания безработным имел стаж работы не менее 26 недель.
Минимальный размер пособия по безработице с 1 февраля составляет в Омской области 2 142 рубля. Максимальный в течение трех месяцев с момента получения статуса безработного — 18 269 рублей. Однако затем максимальная выплата снижается до 7 140 рублей.
В среднем пособие по безработице выплачивается в течение шести месяцев. Однако из этого правила есть исключение. Например, бывшие индивидуальные предприниматели и члены КФХ могут рассчитывать на пособие в течение трех месяцев.