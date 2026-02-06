В Омской области на 5,6% подняли размер пособия по безработице

Конкретный размер пособия будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от периода, в который начисляется пособие. Во-вторых, от заработка на последнем месте работы. Последний фактор учитывается для тех, кто в течение года до признания безработным имел стаж работы не менее 26 недель.