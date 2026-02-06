Ричмонд
Independent: в Китае создали микроволновую пушку для уничтожения спутников

Китайские ученые разработали компактный сверхмощный генератор энергии. Это оружие следующего поколения, способное повреждать, например, спутники сети Starlink, которую Пекин причислил к угрозам нацбезопасности.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В последние годы микроволновое оружие высокой мощности получило широкое распространение в качестве недорогой альтернативы ракетам и пушкам благодаря своей практически неограниченной огневой мощи, пишет британское интернет-издание Independent.

Исследователи в США, России и Китае изучают возможность использования этой технологии в качестве оружия направленного действия, способного выводить из строя спутники.

Согласно изданию, уничтожение спутника в космосе обычным оружием может привести к образованию большого количества мусора на орбите, что может иметь непредсказуемые последствия. Микроволновое оружие теоретически может вывести из строя спутник с минимальным количеством обломков и обеспечить стране, уничтожившей спутник, «правдоподобное отрицание». Это делает такое оружие стратегически выгодным, отмечает Independent.

В статье поясняется, что микроволновое оружие работает за счет накопления электрической энергии и одновременного высвобождения ее в виде мощного импульса. Он приводит в действие микроволновые генераторы, которые, в свою очередь, могут быть использованы для разрушения электроники.

До сих пор большинство прототипов импульсных генераторов были большими (не менее 10 метров в длину и весом более 10 тонн), что затрудняло их установку в небольшие системы вооружения, уточняет Independent.

В новом исследовании китайские ученые из Северо-Западного института ядерных технологий (NINT) использовали специальный жидкий изоляционный материал, получивший название Midel-7131. Они хотели добиться более высокой плотности накопления энергии, более прочной изоляции и снижения потерь энергии, чтобы создать гораздо более эффективное и компактное устройство.

Длина нового устройства составляет всего четыре метра, а вес — пять тонн. Оно стало первым в мире компактным приводом для мощного микроволнового оружия.

По словам разработчиков, прибор, получивший обозначение TPG1000Cs, достаточно мал для установки на грузовиках, самолетах и даже других спутниках.

Как утверждают эксперты, чтобы серьезно нарушить работу спутников Starlink на орбите, достаточно использовать наземное микроволновое оружие мощностью более 1 гигаватта (ГВт). Мощность TPG1000Cs достигает 20 ГВт, подчеркивает издание.

В прошлом году ученые из Пекинского технологического института (BIT), который постоянно участвует в оборонных исследованиях Китая, смоделировали способ уничтожения спутников Starlink, расположенных на территории размером с Тайвань, добавляет Independent.

